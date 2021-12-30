Сенатор Ахылбек Куришбаев назвал вандализмом вырубку елей для празднования Нового года. Он призвал правительство решить вопрос, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Накануне Нового года на многих торговых площадях можно увидеть горы продающихся зеленых елей. По данным фитосанитарной службы Министерства сельского хозяйства, количество официально завезенных из России новогодних елок составляет 78 тысяч штук. А по данным Министерства экологии - 106 тысяч. В Казахстане на Новый год не предусмотрены вырубки естественных насаждений, как в других странах. Отсюда возникает резонный вопрос: не продаются ли под видом импортных наши незаконно вырубленные казахские ели?

Сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли - долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм. Этого никогда не было в традициях нашего народа", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Он пояснил, что, по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, с начала года в Казахстане выявили 224 случая незаконной порубки леса.

"О какой сохранности лесных ресурсов может идти речь, если контроль лесного фонда на площади почти 30 миллионов гектаров осуществляют лишь 147 инспекторов? Предлагаем увеличить их количество хотя бы в два раза, как было раньше. Кроме того, в настоящее время обеспеченность лесхозов техникой не превышает 66 процентов от норматива, при этом 60 процентов этой техники имеет срок эксплуатации более 10 лет. Средняя заработная плата лесничих составляет всего лишь 70 тысяч тенге. В целом лесное хозяйство является самой низкооплачиваемой отраслью в Казахстане", - сказал депутат.