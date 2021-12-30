В среду, 29 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,07%. Днем ранее было 26 случаев с темпом прироста 0,06%.

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Заболеваемость 29 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 13, Рудный – 12, Житикара – 5, Лисаковск – 2, Федоровский район – 1 случай.

28 пациентов обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных лиц все 33 - с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 388 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 965 человек, в том числе 61 за 29 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 345 300 человек (+219), вторым компонентом 328 160 (+314).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 27 декабря в регионе выявлено 5 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.