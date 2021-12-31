Предновогодние дни - время чудес. Этот факт не будут оспаривать даже самые закоренелые скептики и рационалисты. Потому что каждый декабрь дает нам новые истории в стиле Диккенса.

Одна из них случилась в Казахстане. 9 декабря президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ взял и продлил срок действия нынешних порогов снятия пенсионных накоплений еще на 3 месяца. Как пояснил пресс-секретарь президента РК Берик УАЛИ в своем instagram-аккаунте, глава государства «прислушался к многочисленным обращениям граждан».

И это действительно чудо, когда в сравнении с перспективой испортить народу праздничное настроение становятся мелкими самые серьезные аргументы о том, что необходимо сделать полезного для его же обеспеченной старости.

Причем пороги достаточности казахстанцам все равно повысят почти в два раза с 1 апреля 2022 года. Как пояснил Уали, «значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы». И тот же народ продолжит недоумевать: неужели мы настолько хорошо будем жить уже в ближайшем будущем? То есть мы в глубине души, конечно, понимаем, что жизнь непременно станет лучше и веселее, но, чтобы вот так сразу почти в два раза, в голове не укладывается. Хотя если сверху сказали, значит, так оно и есть.

Поэтому вполне можно понять вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ержана БИРЖАНОВА, который еще 6 декабря категорично заявлял: «Пересматривать решение на фоне критики не намерены».

- Возможность потратить свои накопления на покупку жилья использовали более 400 тысяч человек на сегодня из возможных 770 тысяч, - пояснил он. - Это больше половины. Даже если будет повышен порог, у нас будет определенная категория, более 180 тысяч, которые тоже смогут воспользоваться. На сегодня, кто остро нуждался в жилье, они уже воспользовались. Если бы всем 770 тысячам было необходимо, они бы воспользовались.

Что мы имеем в итоге? Критика снизу все-таки дошла через СМИ до того единственного чиновника в стране, который с полным правом может применить к себе формулу: «Слышащее государство - это я». Но вкладчики ЕНПФ, получив волшебный пинок, не стали дожидаться Дня дурака и массово перевели «сверхнормативные накопления» (как назвал пенсионные излишки Берик Уали) в инвестфонды и в Отбасы банк. Последний, кстати, запустил кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря и за 6 первых часов казахстанцы (те самые, кто не воспользовался) оформили заявки на общую сумму 30 млрд тенге. Хотя ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявляли, что такие переводы станут возможными только с 2022 года. Ускорение случилось тоже не иначе как после волшебного пинка.

Ну а президент сделал подарок электорату, при этом ничего по сути не изменив.

Так выпьем же за то, чтобы праздник ожидания праздника ощущался в наступающем 2022-м ежедневно. И тогда наша чуткая власть будет постоянно смягчать свои же непопулярные решения, чтобы атмосферу не портить. Если, конечно, совсем уши не заткнет от перезвона колокольчиков.

С Новым годом!