В Алматы, на лыжно-биатлонном стадионе в Солдатском ущелье, прошли соревнования по лыжным гонкам в программе V зимней спартакиады Республики Казахстан.

Мужская гонка с общего старта на 30 км

На старт гонок вышли сборные Алматы, Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В команде Костанайской области выступали мастера спорта РК Владислав Ковалев, Артем Ковалев, Лаура Киныбаева, Анастасия Ротова и Мария Люфт и кандидаты в мастера спорта Алмас Каримов, Артем Завялов, Данил Первунецкий, Данил Зинчненко, Риза Баймаганов, Алишер Кинуарбек, Дарья Сагимбаева, Аида Хажиева, Валерия Батченко и Дарья Ким. А перворазрядники Данил Кудряшов и Александр Безгодько выступили в личных соревнованиях.

Первыми спартакиадными стартами стали классические гонки.

Женщины соревновались на дистанции 10 км и лучшей из костанайских лыжниц здесь была Лаура Киныбаева, показавшая на финише время 31 мин. 36 сек. и занявшая девятое место. Чемпионский титул в этой гонке завоевала Валерия Тюленева из Щучинск, представлявшая Акмолинскую область - 28.29,9.

В мужской гонке на 15 км представитель Костанайской области Владислав Ковалев финишировал вторым с результатом 38 мин. 06,5 сек., пропустив вперед лишь Ивана Люфта из Восточно-Казахстанской области - 37.54,9.

Спартакиадную программу продолжили эстафеты. Мужская команда Костанайской области в составе Алмаса Каримова, Артема Ковалева, Артема Завялова и Владислава Ковалева преодолела четыре этапа по 7,5 км за 1 час 12 мин. и 1 сек., что стало третьим финишным временем среди всех стартовавших квартетов. А первые два места завоевали лыжники Акмолинской (1:10.57) и Восточно-Казахстанской (1:11.40) областей.

Женская эстафета состояла из трех этапов по 5 км, костанайскому трио гонщиц - Дарье Сагимбаевой, Анастасие Ротовой и Лауре Киныбаевой - не хватило всего 3,3 секунды для попадания на пьедестал, на который поднялись сборные Акмолинской (40.00,5), Павлодарской (41.03,7) и Восточно-Казахстанской (42.23,6) областей.

В финальные шестерки в индивидуальном спринте классическим ходом на 1,4 км и у мужчин, и у женщин пробились по два представителя Костанайской области, но завоевать призовые места они не смогли. Сразу за тройками призеров в своих забегах финишировали Мария Люфт и Артем Ковалев, Лаура Киныбаева стала пятой среди женщин, а Владислав Ковалев занял шестое место среди мужчин.

Лаура Киныбаева и Мария Люфт - серебряные призеры Спартакиады РК в командном спринте

А вот в командном спринте свободным ходом 2х3х1,4 км костанайский женский дуэт Люфт - Киныбаева пробился в тройку призеров, уступив павлодаркам Дарье Ряжко и Ирине Быковой и опередив Анну Мельник и Валентину Эбель из сборной Акмолинской области.

В мужском командном спринте братья Артем и Владислав Ковалевы финишировали всего в половине секунды от призового места, уступив двум дуэтам из Восточно-Казахстанской области Дидару Касенову - Ивану Люфту и Султану Базарбекову - Ильясу Исабеку, а также Дмитрию Колмеецу и Олжасу Климину из Акмолинской области.

В заключительный день соревнований прошли гонки с общего старта свободным ходом на 15 км у женщин и 30 км у мужчин.

Артем Ковалев (слева) и Владислав Ковалев (справа) на пьедестале почета гонки на 30 км

В мужской гонке на 30 км долгое время лидировали Олжас Климин из команды Акмолинской области и братья Ковалевы из сборной Костанайской области. В итоге акмолинец стал первым с результатом 1 час 8 мин. 53,2 сек., ровно через секунду завершил гонку Артем Ковалев, а еще через одну десятую секунды финишировал Владислав Ковалев. Восьмое место в этой гонке занял Алмас Каримов - 1:09,39,7.

Лаура Киныбаева - бронзовый призер в масстарте на 15 км

В женском масстарте на 15 км Лаура Киныбаева завняла третье место с результатом 37 мин. 25,1 сек., уступив двум лыжницам из Акмолинской области - Валерие Тюленевой (36.41,5) и Надежде Степашкиной (37.24,3). В десятке сильнейших финишировала еще одна костанайская гонщица Анастасия Ротова, показавшая девятое время - 40.06,4.

Завоевав три серебряные и три бронзовые медали и набрав в сумме 859 очков, сборная Костанайской области заняла третье место в общекомандном зачете V Спартакиады РК, пропустив вперед лыжников Акмолинской области - 1145 очков, отстоявших свой чемпионский титул, и Восточно-Казахстанской области - 931 очко.

Мужская сборная Костанайской области - бронзовый призер Спартакиады РК в эстафете

Стоит отметить, что сильнейший костанайский лыжник мастер спорта международного класса Виталий Пухкало, ведущий борьбу за лицензию на XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), в эти дни представляет Казахстан на «Тур де Ски» - многодневной лыжной гонке, являющейся особой частью Кубка мира. В этом году «Тур де Ски» проходит на территории Швейцарии, Германии и Италии и завершится ровно за месяц до начала Олимпиады - 4 января.

В прошедшем 29 декабря в Ленцерхайде (Швейцария) первом этапе - индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем костанайский лыжник занял достаточно высокое 32-е место среди 105 стартовавших участников, показав результат 36 мин. 58,7 сек. А призовую тройку на первом этапе «Тур де Ски» составили двукратный олимпийский чемпион 2014 и 2018 годов Ийво Нисканен из Финляндии (34.51,7), действующий победитель «Тур де Ски» Александр Большунов из России (35.11,0) и чемпион мира 2021 года Пол Голберг из Норвегии (35.16,9).

Фото vk.com/schuchinsk_ski