В пресс-службе посольства Казахстана в РФ сообщили, что отныне въезжающие в Россию на срок более 90 дней казахстанцы обязаны сделать дактилоскопическую регистрацию, то есть сдать отпечатки пальцев, передает Exclusive.kz.

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Ранее сообщалось, что все иностранцы, прибывающие в Россию должны будут сдавать тест на ВИЧ и наркозависимость в российских медучреждениях. Теперь, с 29 декабря 2021 года, необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдаётся соответствующий документ.

Отмечается, что в случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней.

«После истечения срока действия медицинских справок в течение 30 дней необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию. В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращён», - добавили в посольстве.

Напомним, что дактилоскопическая информация содержит биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, позволяющие установить его личность и персональные данные. Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрическом документе.