Из законодательства полностью исключается понятие "смертная казнь", передает informburo.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросу отмены смертной казни, сообщает сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Текст закона публикуется в печати", – говорится в сообщении.

Этот закон сенаторы одобрили 23 декабря. На заседании они отметили, что он стал логическим продолжением работы, которая проводится в Казахстане по поэтапному сокращению применения смертной казни.

"Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", – отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Таким образом, в Уголовном кодексе полностью исключается статья 47 "Смертная казнь", предусматривающая понятие смертной казни, а также случаи её законодательного установления, назначения, замены в порядке помилования и приведения в действие.

В мире насчитывается более 150 стран, отказавшихся от смертной казни законодательно или на практике.