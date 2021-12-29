Специальная комиссия проверит работу детских садов в Казахстане после ЧП в Алматы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В состав специальной комиссии войдут представители Департаментa по обеспечению качества в сфере образования, эксперты, методисты и общественники. Члены комиссии проверят соответствие стандартам качества условий в дошкольных организациях и работу сотрудников детских садов.

"В детских садах должно быть безопасно на 100 процентов. Случаи, произошедшие в эти дни в двух дошкольных организациях города Алматы, недопустимы. Детские сады находятся в подчинении акиматов, при этом в подавляющем большинстве случаи нарушения фиксируются в частных детсадах. Но безопасность необходимо обеспечить вне зависимости от формы собственности и подчиненности", - сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

По ее словам, до сентября этого года механизмов госконтроля за деятельностью дошкольных организаций вообще не было. Детские сады, в отличие от всех других организаций образования, освобождены от лицензирования, открываются посредством уведомления и ранее были освобождены от госконтроля и аттестации.

"И только в этом году нам удалось законодательно ввести институт государственной проверки всех детских садов. Было много возмущения в связи с этим. Но когда речь идет о детях, компромиссов быть не должно. Первые результаты уже показали необходимость таких проверок. В начале декабря мы сообщали, что из проверенных нами детских садов почти 80 процентов не прошли госаттестацию из-за несоответствия требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Вот поэтому мы и ввели этот инструмент контроля. Мы также усилим требования к размещению госзаказа в частных садах, к квалификации воспитателей и вопросам безопасности", - отметила Кобенова.

Также будет введено требование о независимой проверке квалификации тех, кто впервые приступает к педагогической работе в школах и детских садах.

"Учитывая, что детские сады законодательно находятся в ведении акиматов, мы неоднократно отмечали, что работу дошкольных организаций необходимо взять на особый контроль. В противном случае последствия будут плачевными. Помещения для каждой группы должны быть обеспечены видеокамерами. Вопрос подбора кадров, которые будут работать с детьми, также крайне важен", – заключила она.

Напомним, ранее в соцсетях был опубликован ролик с жестоким обращением с детьми со стороны воспитателя в другом детсаду. Автор публикации заявляет, что после истязания у детей были разбиты губы и имелись многочисленные гематомы от ударов скалкой.

Позже стало известно, что уволенная воспитательница детского сада, которую родители обвинили в избиении малышей, совершила суицид.

Еще один скандальный инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Алматы 24 декабря - дети избили одногруппника.