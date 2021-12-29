В саму новогоднюю ночь немного потеплеет и в первый день нового года жителей региона ждет зимняя, но вполне комфортная погода. Ближайшие дни пройдут без осадков и лишь на северо-западе области 1 января синоптики ожидают метель.

Фото Ксении РЕБИК

В четверг, 30 декабря, небо над регионом будет безоблачным, на севере возможен туман. Температура ночью опустится до -27..-32 градусов, на юге до -23, днем воздух прогреется до -18..-23, на юге до -14 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14 м/с.

В Костанае 30 декабря малооблачно, без осадков. Столбики термометров ночью покажут -30..-32, днем -20..-22 градусов.

- В пятницу, 31 декабря, по области осадков не ожидается, на севере региона будет туманно. Ветер сменит на правление на юго-западное, скорость 9-14 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура ночью ожидается -17..-22, на юго-западе -11 градусов, днем -10..-15, на юго-западе области -7 градусов.

В Костанае в последний день уходящего года будет малооблачно и без осадков, ветер также сменится на юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19..-21, днем -13..-15.

В субботу, 1 января, столбики термометров по области покажут -15..-20, на юго-западе -11 градусов, днем -7..-12. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9-14 м/с, на северо-западе скорость ветра будет выше - 15-20 м/с, но того же направления. На севере области ночью и днем будет туманно. Днем 1 января синоптики прогнозируют снег и метель на северо-западе региона.

В областном центре в первый день 2022 года будет малооблачно, но без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура в новогоднюю ночь в Костанае ожидается -17..-19 градусов, а днем немного потеплеет до -10..-12 градусов.