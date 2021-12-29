Как будет учиться вторая смена 29 декабря в Костанайской области?
29 декабря 2021, 10:58 | Происшествия
Отдел образования акимата Костаная сообщает: 29.12.2021 г. температура воздуха - 29 градусов.
Поэтому 0-9 классы второй смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.
Аулиеколь - 0-9 классы переводятся на дистанционный режим обучения.
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