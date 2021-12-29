Какие классы будут учиться дистанционно 29 декабря в Костанайской области?
Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, сейчас в городе -30 градусов. Поэтому 0-11 классы 1 смены школ г. Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.
Аулиеколь - минус 26 градусов. 1 смена 1-5 классы переводятся на дистанционный режим обучения.
Узункольский район. 1 смена переведена на дистанционный формат обучения.
Житикара КПП, 1-4 классы первой смены переведены на дистанционный формат обучения.
Мендыкаринский район - 1 смену перевели на дистанционный формат обучения.
Район Б. Майлина - на дистанционке 22 школы с 1 по 11 классы и 3 школы с 1-4 классы: Притобольская, Омарова, Нагорненская.
Наурзумский район - КПП, 1-4 классы переведены на дистанционный формат.
Рудный - 1, 2 смена с 0-11 классы переведы на дистанционный формат, мороз 29 градусов.
Федоровский район. Занятия первой смены переводятся на дистанционный формат. Мороз - 30. Подвоз отменён.
Алтынсаринский район - 1 смена переведена на дистанционное обучение. Подвоз отменён.
Костанайский район - первая смена дистанционно.
Денисовка - с 1-4 классы дистанционно.
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