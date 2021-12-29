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Какие классы будут учиться дистанционно 29 декабря в Костанайской области?

29 декабря 2021, 06:34 |  Происшествия

Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, сейчас в городе -30 градусов. Поэтому 0-11 классы 1 смены школ г. Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

Аулиеколь - минус 26 градусов. 1 смена 1-5 классы переводятся на дистанционный режим обучения.

Узункольский район. 1 смена переведена  на дистанционный формат обучения.

Житикара КПП, 1-4 классы первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

Мендыкаринский район - 1 смену перевели на дистанционный формат обучения.

Район Б. Майлина - на дистанционке 22 школы с 1 по 11 классы и 3 школы с 1-4 классы: Притобольская, Омарова, Нагорненская.

Наурзумский район - КПП, 1-4 классы переведены на дистанционный формат.

Рудный - 1, 2 смена с 0-11 классы переведы на дистанционный формат, мороз 29 градусов.

Федоровский район. Занятия первой смены переводятся на дистанционный формат.  Мороз - 30. Подвоз отменён.

Алтынсаринский район - 1 смена переведена на дистанционное обучение. Подвоз отменён.

Костанайский район - первая смена дистанционно.

Денисовка - с 1-4 классы дистанционно.

 