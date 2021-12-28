Министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил, сколько и как долго Казахстан будет закупать электроэнергию у России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На брифинге СЦК Мирзагалиев сообщил, что Казахстан планирует закупать электроэнергию из России в 2022 году.

"Планируем, потому что нам это необходимо. Мы уже соответствующие переговоры с партнерами из России проводим. Что касается объемов, то объем будет в среднем варьироваться от времени суток, но мы полагаем что это будет от 500 до 1000 мегаватт. Что касается цены, то по цене переговоры еще проводятся", - рассказал министр.

Он отметил, что перетоки электроэнергии будут осуществляться силами частных компаний.

"В том энергобалансе, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может пяти лет. Дело в том, то энергоотрасль достаточно инерционная, строительство любой станции занимает не менее 4-5 лет. В этой связи 4-5 лет мы будем импортировать электроэнергию", - объяснил министр.