В первом квартале 2022 года в Казахстан поставят миллион доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", подходящей для ревакцинации. Об этом сообщила глава Комитета санэпидемконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. (…) По "Спутнику Лайт" предварительно переговоры проведены. Пока порядка одного миллиона доз будет поставлено в первом квартале 2022 года. (…) Конец декабря - начало января - первые 150 тысяч доз. Есть договоренность о поставке", - сообщила Есмагамбетова в кулуарах перед заседанием правительства.

Ранее Алексей Цой, будучи министром здравоохранения, пояснил, что "Спутник V" в качестве ревакцинации не подходит, так как в нем два разных компонента.

"При ревакцинации ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. У "Спутника" первый и второй компоненты разные. Соответственно, для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый, и второй компонент, - QazVac (QazCovid-in). Для ревакцинации подходит "Спутник Лайт", - сообщил он.

Напомним, премьер-министр Аскар Мамин поручил ревакцинировать от коронавируса 9 миллионов казахстанцев за первое полугодие 2022 года.