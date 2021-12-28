С 5 января казахстанцам с "синим" статусом могут запретить посещать ТРЦ, торговые дома, банки, ЦОНы и отделения Казпочты. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в:

торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети;

спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры;

караоке;

бассейны, сауны, бани;

банки;

отделения АО "Казпочта", ЦОНы - только лицам, имеющим зеленый статус по приложению Ashyq", - заявил Буркитбаев на заседании правительства.

Данную норму Минздрав предложил ввести с 5 января 2022 года.

"Увеличение темпов вакцинации, массовой ревакцинации населения, а также предлагаемые противоэпидемические меры позволят не допустить резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране", - обратился он к премьер-министру Аскару Мамину.

По его словам, сейчас ревакцинации подлежат 9,2 миллиона человек, из которых более 400 тысяч человек ревакцинированы.

"В первом квартале 2022 года ревакцинации подлежат 3,8 миллиона человек, во втором квартале - 2,6 миллиона человек", - добавил он.