При этом открыть свой бизнес госслужащие по-прежнему не смогут, передает Informburo.kz.

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Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова сообщила, что госслужащим могут разрешить иметь дополнительный заработок в нерабочее время.

"Мы хотим законодательно разрешить госслужащим заниматься дополнительной работой в свободное от работы время. Сейчас в законодательстве этого нет. Но мы готовимся ввести такую норму", – сказала Анар Жаилганова на брифинге в СЦК.

Однако, как она отметила, госслужащим по-прежнему нельзя будет заниматься предпринимательством.

"В целом, можно дополнительно заниматься чем-то. Не знаю, таксистом работать. Если нужно прокормить семью, если есть такая необходимость, для таких случаев готовим поправки в закон. Но он ещё не принят", – заключила глава АДГС.