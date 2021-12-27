Открытое мероприятие по фигурному катанию на льду пройдет во Дворце спорта (ул. Тәуелсіздік, 132) в четверг, 30 декабря. Вход для зрителей - бесплатный, но по приложению Ashyq.

Организатор представления КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Костаная» отмечает: мероприятие проводится с целью популяризации занятий физической культурой и спортом, в частности занятий фигурным катанием.

Воспитанники ДЮСШ подготовили для костанайцев часовую программу - новогоднее ледовое представление под мотивы любимых хитов «Ну, погоди!»

Начало в 19.30.