Новогоднее ледовое представление под мотивы хитов "Ну, погоди!" покажут костанайцам
27 декабря 2021, 13:37 | Культура
Открытое мероприятие по фигурному катанию на льду пройдет во Дворце спорта (ул. Тәуелсіздік, 132) в четверг, 30 декабря. Вход для зрителей - бесплатный, но по приложению Ashyq.
Организатор представления КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Костаная» отмечает: мероприятие проводится с целью популяризации занятий физической культурой и спортом, в частности занятий фигурным катанием.
Воспитанники ДЮСШ подготовили для костанайцев часовую программу - новогоднее ледовое представление под мотивы любимых хитов «Ну, погоди!»
Начало в 19.30.
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