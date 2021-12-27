Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», уже ведутся. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, глава МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов, сообщает Курсив.

По словам Келимбетова, Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным.

«Мы были в Глазго, к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа. Как это будет происходить? Нам нужно привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но это не заменит нам уголь полностью. Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с «Газпромом», но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем», –подчеркнул он.

Келимбетов отметил, что декарбонизация — это не только уход от угля, это переход от старой энергетической модели, где страна зарабатывала на нефти и газе, к некой экономической модели, где роль электроэнергетики другая.

«И тарифы другие. Понятно, что тариф у нас сегодня достаточно невысокий, повышение не самая хорошая новость для населения и промышленности, последняя становится менее конкурентоспособной. Но это реальность», – говорит он.

Глава МФЦА подчеркнул, что нужно будет сделать большую работу уже к 2030 году.

«… было принято решение о совместных проектах с инвесторами ОАЭ в сфере возобновляемой энергетики — два гигаватта солнечной и ветровой энергетики. В десяти крупных городах идет повсеместная газификация ТЭЦ, которые раньше работали на угле. Роль солнца и ветра с 3% нынешних мы поднимем до 15%, газа — с 20% до примерно 38% до 2030 года», – поясняет Келимбетов.

Он пояснил, что если будет принято решение по атому, то это изменит цифры и продолжит процесс снижения доли угля в энергетике.

«Сейчас мы думаем, что должны появиться технологии улавливания углекислого газа, которые позволят нам правильно управлять процессом эволюции угольного сектора», – говорит он.

Ранее сообщалось, что Казахстан рассматривает возможность строительства атомной электростанции в Алматинской области близ поселка Улькен.

Напомним, Нурсултан Назарбаев анонсировал строительство АЭС в Казахстане. Тогда он сообщил, что Казахстан будет строить атомную электростанцию (АЭС) и уже ведет переговоры с Китаем об экспорте электроэнергии.