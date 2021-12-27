Злоумышленника уже задержали костанайские оперативники. 20- летний подозреваемый - уроженец Северо-Казахстанской области, но последние несколько лет проживал в нашем регионе.

Иллюстративное фото agence-etoile.fr

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, мужчина размещал объявления на сайте «Крыша.кз» о сдаче квартир в Алматы и Нур-Султан на длительный срок. Он предлагал приемлемую цену за аренду жилья и на его уловку попалось более 50 человек. Полицейские предполагают, что пострадавших может быть еще больше.

- Доверчивые граждане, боясь не успеть занять квартиру, отправляли предоплату на обозначенный номер карты. Суммы варьировались в пределах от 5 000 до 50 000 тенге. При этом, общение в основном осуществлялось посредством переписки в мессенджере WhatsApp, где «квартиросдатчик» все время по каким-то причинам откладывал или переносил показ квартир на другой период времени, - рассказали в пресс-службе ДП.

После изъятия сотового телефона у подозреваемого оперативники были удивлены огромным количеством входящих звонков. Телефон не умолкал ни на секунду. Когда сотрудник полиции снимал трубку и отвечал на звонок, граждане с трудом верили, что попались на уловки мошенника.

- Приходилось по несколько раз повторять, что это обман, что вас хотели обмануть мошенники, а на самом деле нет никакой квартиры, - рассказывает сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП области Малик АБЕУОВ.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 п.4 УК РК (мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы). Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.