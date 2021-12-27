Вторую смену перевели на дистанционку в связи с бураном в Костанайской области
Отдел образования акимата Костаная сообщает. В связи с погодными условиями - усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью - 27 декабря 2021 года учащиеся 2 смены школ областного центра переводятся на дистанционный формат обучения.
Фото Ксении РЕБИК
Занятия в 1 смене в Костанае рекомендовано сократить.
Вторая смена переведена на дистанционный формат в Лисаковске и Узунколе.
В Мендыкаринском районе в трех школах 2 смена переведена на дистанционный формат обучения.
В Житикаре КПП, 1-4 классы второй смены переведены на дистанционный формат обучения.
Район Б. Майлина - вторая смена на дистанционном обучении.
Алтынсаринский район - 2 смена переведена на дистанционное обучение.
Сарыкольский район - Сорочинская и Тимирязевская школы 1-4 классы переведены на дистанционное обучение в связи с бураном.
Как сообщили в областном управлении образования, в связи с погодными условиями: усилением ветра, сильным снегопадом и плохой видимостью занятия для 2 смены учащихся всех курсов колледжей Костаная переведены в дистанционный формат. Первую смену рекомендовано сократить. В регионах области в соответствии с погодными условиями решение принимается руководством колледжей.
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