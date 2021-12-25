Церемония зажжения огней ёлки состоялась сегодня, 25 декабря, вечером на центральной площади Рудного. Посмотреть на мероприятие собрались несколько десятков рудничан.

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, ИА Город

- Здесь не какие-то коллективы и артисты, здесь вся культура города! - рассказала "НГ" руководитель центра досуга, культуры и творчества Рудного Ольга МОЛОКОВА. - Ёлку поставили, как всегда. Ну праздничное открытие просится! Только дали клич в соцсети и посмотрите, сколько здесь собралось людей, сколько у них радости! Без Деда Мороза не обойтись, без артистов тоже. Детские коллективы брать с собой не стали, холодно. Артисты к новому году готовы. Новогодние праздники начались с 20 декабря. Стараемся соблюдать санитарные правила. Если в школе, то утренник у каждого класса отдельно. Если на улице, то не больше 500 человек.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, ИА Город

Перед ёлкой выставили фигурки, которые в определенный момент зажгли разноцветные огни. Импровизированную сцену организовали на лестнице, отделяющей площадь от аллеи, которая ведет к КРЦ "Горняк".

В 19 часов на нее вышли артисты в ростовых костюмах. Они спели несколько песенок и вместе с собравшимися рудничанами пригласили Деда Мороза и Снегурочку.

Фото Георгия ГОВОРОВА

А те въехали на площадь на автомобиле. Медленно продвигаясь сквозь толпу, автомобиль подъехал ближе к сцене. Дед Мороз и Снегурочка вышли, поздравили рудничан и предложили всем собравшимся взяться за руки и станцевать хоровод вокруг ёлки.

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, ИА Город

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, ИА Город

После нескольких творческих номеров Дед Мороз и рудничане зажгли новогоднюю ёлку.

Выступил заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. Как и речь акима Костаная, его выступление было посвящено Дню независимости.

- Поздравляю всех с наступающим Новым годом, сказал Искаков. - Этот год был для рудничан знаковым - 30 лет независимости.

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ, ИА Город

После выступления замакима в воздух взмыли фейерверки. Салют продолжался несколько минут. На этом официальная церемония закончилась.

Фото Георгия ГОВОРОВА

А рудничане ещё долго фотографировались и танцевали. Хотя большая часть толпы из-за мороза быстро разошлась.

Фото Георгия ГОВОРОВА