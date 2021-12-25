В пятницу, 24 декабря, вечером в Москве, в спорткомплексе «Крылья Советов», прошел вечер бокса, на котором выступили три казахстанских боксера, в том числе 22-летний Данила Семенов из Костаная.

Данила Семенов одержал пятую победу в профи в супертяжелой весовой каткгории /Фото facebook.cov/kazproboxing

Для выступающего в супертяжелой весовой категории Данилы Семенова бой в Москве стал пятым на профессиональном ринге. В четырех предыдущих поединках костанайский боксер одержал четыре победы, две из которых - нокаутом. После дебюта в профи в октябре 2020 года, когда Семенов победил Муссу Аджибу (28-18-5, 24 КО) из Республики Малави, он затем одержал победы над Абрахамом Табулой (17-5-1, 14 КО) из Ганы, Осборном Мачиманом (23-15-2, 17 КО) из Южно-Африканской Республики и Викапитой Мереро (30-11, 15 КО) из Намибии.

Соперником Семенова в столице России стал Пабло Оскар Наталио Фариас из Аргентины. В активе аргентинского боксера по прозвищу «Покемон» было до этого поединка 32 победы, которые он одержал в 37 профессиональных боях, при этом 17 раз он добивался побед нокаутом.

Бой Семенова с Фариасом был рассчитан на шесть раундов, в первом из которых аргентинец получил неприятное повреждение в виде рассечения над правым глазом. Случилось это от удара головой казахстанца. Рефери в ринге даже наказал нашего спортсмена за опасные движения головой, сняв с него очки. Однако это не отразилось на итоговом результате шести раундов, по истечении которых победу единогласным решением судей одержал Данила Семенов, для которого она стала пятой подряд в его профессиональной карьере. А для Пабло Фариаса это поражение стало шестым в его карьере.

Кроме Семенова, побед в своих поединках добились еще два казахстанца.

Чемпион Азии среди любителей Бек Нурмаганбет (5-0, 3КО), являющийся обладателем титула WBA International в суперсреднем весе, в своем шестом бою на профи-ринге выиграл нокаутом в первом раунде у Хосе Мигеля Торреса (33-11, 27КО) из Колумбии. А владеющий таким же титулом во втором легчайшем весе Евгений Павлов (5-0, 4КО) в своем шестом бою одержал победу единогласным решением судей над Эдиксоном Пересом (24-7, 18 КО) из Венесуэлы.