Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты", предусматривающий подачу петиций и порядок рассмотрения их госорганами, разработали в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Поправками планируется ввести в Административно процедурно-процессуальный кодекс новую главу - "Петиции".

"Петиция - это коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме", - такое определение приводится в проекте закона.

Для размещения петиции на интернет-ресурсе в публичном доступе она должна соответствовать следующим условиям: присоединение к петиции не менее 150 граждан Казахстана в течение 20 рабочих дней с даты подачи, а также отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент ее подачи.

После проверки в течение 20 дней петиция размещается на всеобщее обозрение.

Кроме того, согласно проекту закона, по итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая в течение шести месяцев после ее размещения на интернет-ресурсе получила:

50 тысяч голосов граждан в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства;

в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства; не менее 2 процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку;

не менее 1 процента от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов;

5 тысяч голосов граждан от численности населения при населении свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10 процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку;

2 500 голосов граждан от численности населения при населении свыше пятидесяти тысяч, для остальных - не менее 5 процентов от населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку.

В документе также уточняется, что петиция, не достигшая порогового значения, возвращается заявителю уполномоченным органом по истечении шести месяцев с момента ее размещения на интернет-ресурсе в публичном доступе.

Согласно законопроекту, при рассмотрении петиции государственный орган, местный представительный и исполнительный орган обязаны:

осуществлять выезд на место; проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением за три рабочих дня до начала проведения заявителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения; создать отдельную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов Парламента или маслихата, а также общественных объединений; анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию по предмету петиции; изучать зарубежный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ.

Срок рассмотрения петиции составляет не более 60 рабочих дней со дня регистрации.

Также законопроект определяет ряд тем, которые не могут быть предметом петиции, к ним относятся: национальная безопасность и охрана общественного порядка, амнистии и помилования, статус государственного языка и многие другие.

Подробно о поправках в законодательство можно прочитать по ссылке.

Между тем также планируется создание единой онлайн-платформы "Е-петиция", по которой на данный момент уже принята концепция.

Напомним, в своем послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания института онлайн-петиций.