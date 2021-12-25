Семья из четырех человек ехала из Костаная в поселок Самир, но из-за плохой видимости и снега решили вернуться назад и неожиданно попали в снежный занос.

Сообщение о том, что на трассе между Костанаем и посёлком Самир в Жамбылском сельском округе в снежном заносе застрял легковой автомобиль марки Volkswagen, поступило ночью 24 декабря, в 2.50. В салоне было четверо человек, из них 2 детей.

- Выбраться самим не удалось, тогда к ним на помощь приехали спасатели оперативно спасательного отряда г.Костанай в количестве 2-х человек на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ. С помощью троса машину оттащили на ровную дорогу,- рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Семья в порядке, никто в медицинской помощи не нуждался. Люди выразили признательность спасателям за оказанную помощь и пожелали поменьше выездов и плохих ситуаций.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО