Доверьте бытовую рутину роботу – он справится с шерстью животных, мелким мусором, пылью, грязными коврами, опавшими листьями домашних растений и прочими мелким сором. Как выбрать оптимальный робот пылесос в Алматы на сайте Технодом? Обращаем внимание на функционал модели.

Сухая или влажная уборка

Выбор модели зависит от вашего помещения:

в квартире много ковров или в офисе на полу ковролин – поможет агрегат для сухой уборки, его щетки быстро сметают пыль и шерстинки;

ковер только в спальне и у входной двери – подойдет модель 2-в-1, она вычистит ковер и протрет влажной тряпочкой пол;

на полу только линолеум, керамогранит, мрамор, ламинат или плитка – выбирайте моющую модель или 2-в-1.

Существуют еще модели полотеры, но они не проводят сухую уборку, это агрегаты для поддержки полов в постоянно сверкающем состоянии.

Навигация

Изучите характеристики модели. Первое поколение передвигалось хаотично, часть помещения оставалась неубранной. Современные агрегаты снабжены гироскопом, лазерным датчиком, лидаром или камерой; способны построить виртуальную карту и самостоятельно отключиться после прохождения маршрута. Комбинация лидара и фронтальной камеры в новинках этого года научила робота распознавать предметы.

Управление

Мобильное приложение максимально удобно при стабильном WiFi в городской квартире, офисе, бутике. Если ваши родственники не владеют смартфоном на уровне продвинутого пользователя, живут на даче или с интернет-соединением есть проблемы – выбирайте традиционный пульт. Лучший выбор - пылесос с двойным вариантом управлением.

Контейнеры

Оптимальный вариант – два контейнера: для пыли и воды, такая модель одновременно убирает мусор и проводит влажную уборку. В пылесосах для сухой уборки выбирайте емкость от 450 мл, иначе придется очищать контейнер в процессе уборки.

Соотношение резервуара для воды и площади помещения:

100 мл – до 40м²;

200 мл – до 70м²;

300 мл – от 100м².

Корпус

Традиционно роботы-пылесосы выпускаются круглой формы. Недостаток таких моделей очевиден – скрытые под корпусом щетки не добираются до углов комнаты. Проблему решили модели D-образной формы – робот плотно подходит к стыку стен и вычищает грязь.

Высокий, до 10 см корпус – технологическая необходимость пылесосов с камерой. Оцените – сможет ли он добраться до пыли под шкафчиками и убрать санузел с «парящей» сантехникой. Если нет – выбирайте снабженный гироскопом тонкий корпус.

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