Первый после Олимпийских игр в Токио чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин прошел в Теннисном центре Уральска. Впервые в истории эти соревнования по решению Международной ассоциации бокса (АИБА) проводились в 13-ти весовых категориях.

Айдос Арапов (слева) на пьедестале почета чемпионата РК в весовой категории до 57 кг

За награды чемпионата, а также за место в национальной сборной Казахстана боролись 212 сильнейших боксеров из всех регионов республики, за исключением победителей и призеров прошедшего в октябре-ноябре чемпионата мира в Белграде (Сербия).

Костанайскую область представляли шесть боксеров, выступавших в четырех весовых категориях.

Единственным призером чемпионата из числа костанайских спортсменов стал мастер спорта РК из Костанайского района Айдос Арапов, тренирующийся под руководством Александра Бебнева.

Выступая в весовой категории до 57 кг, Арапов дошел до финала, одержав победы над имеющим опыт выступления в профессиональном боксе Азаматом Абдурахмановым из Нур-Султана, Асылжаном Серикбаем из Шымкента, Жолдасом Женисовым из Магистауской области и бронзовым призером чемпионата Казахстана 2020 года, чемпионом Азии 2019 года среди молодежи Бейбарысом Жексеном из Жамбылской области.

В финале соперником костанайского боксера стал двукратный финалист чемпионатов Казахстана (2018 и 2020 гг.), бронзовый призер V летней Спартакиады РК Оразбек Асылкулов из Акмолинской области. Победу в матче за «золото» раздельным решением судей одержал Асылкулов, а Айдос Арапов впервые стал серебряным призером чемпионата Казахстана.

В этой же весовой категории выступал еще один костанайский боксер Вячеслав Салибаев, уступивший в предварительном раунде на стадии 1/16 финала Ерболату Сабыру из Павлодарской области, ставшему бронзовым призером чемпионата.

Представлявший Костанайскую область в весовой категории до 54 кг воспитанник Аркалыкского бокса Канат Сангыл, в активе которого пять побед, включая нокаут, на профессиональном ринге, также на стадии 1/16 финала уступил раздельным решением судей Ерасылу Даулетбаю из Алматы (2:3).

Не смог пройти эту же стадию чемпионата еще один боксер из Аркалыка Торгынбек Амиров, на счету которого пять побед на профессиональном ринге и титулы чемпиона WBC Asia Silver и WBO Asia Youth. В стартовом поединке он уступил финалисту чемпионата Казахстана 2020 года Бекнуру Ожанову из Восточно-Казахстанской области.

Откровенно не повезло Михаилу Коханчику из Рудного, представлявшему Костанайскую область в весовой категории до 86 кг. В первом бою, прошедшем на стадии 1/8 финала, он одержал победу единогласным решением судей над Шынарбеком Батинулы из Алматинской области. А в поединке за выход в полуфинал с Бекзатом Танатаром из Шымкента его соперник при столкновении получил рассечение и бой был остановлен, а победу в нем отдали шымкентскому боксеру, который на этот момент вел в счете 3:2.

В этой же весовой категории костанаец Владимир Щербак уступил в первом бою прошлогоднему финалисту чемпионата Казахстана, двукратному победителю молодежного чемпионата Азии и финалисту молодежного чемпионата мира Сагындыку Тогамбаю из Туркестанской области.

Победителями чемпионата Казахстана в медальном зачете стали боксеры из Нур-Султана, в копилке которых три золотые медали. На втором месте представители Туркестанской области, завоевавшие четыре награды, из которых две золотые и по одной серебряной и бронзовой. Замкнула тройку лидеров сборная Карагандинской области, на счету которой два чемпионских титула.

Чемпионами Казахстана в своих весовых категориях стали:

до 48 кг - Санжар Ташкенбай (Нур-Султан),

до 51 кг - Дамир Абдикадыр (Западно-Казахстанская область),

до 54 кг - Талгат Сырымбетов (Карагандинская область),

до 57 кг - Оразбек Асылкулов (Акмолинская область),

до 60 кг - Василий Самчук (Карагандинская область),

до 63,5 кг - Дилмурат Мижитов (Алматы),

до 67 кг - Дулат Бекбауов (Алматинская область),

до 71 кг - Ермахан Жакпеков (Восточно-Казахстанская область),

до 75 кг - Нурканат Райыс (Атырауская область),

до 80 кг - Нурбек Оралбай (Нур-Султан),

до 86 кг - Сагындык Тогамбай (Туркестанская область),

до 92 кг - Айбек Оралбай (Нур-Султан),

свыше 92 кг - Нурлан Сапарбай (Туркестанская область).

Исполнительный директор КФБ Маратбек Мактыбеков вручил награду судье Узбеку Казину

Республиканская федерация бокса отметила спортсменов, тренеров и судей, внесших большой вклад в развитие и пропаганду бокса в республике. Среди награжденных был и представитель Костанайского бокса - судья международной категории АИБА «Три звезды» Узбек Казин.

Фото kfb.kz