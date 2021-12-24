Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области сниил тарифы ГКП «Костанай-Су» на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая), отводу и очистке сточных вод с 1 января по 28 февраля 2022 года.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как отмечают в ведомстве, это приведет к снижению тарифов ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Сейчас заявка ГКП «Костанай-Су» на утверждение долгосрочных тарифов на 2022-2026 годы на услуги по подаче воды, отводу и очистке сточных вод находится на рассмотрении в ДКРЕМ, по результатам которого будут введены в действие с 1 марта 2022 года.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях, до периода введения новых тарифов ДКРЕМ снизило действующие тарифы ГКП «Костанай-Су» путем исключения из тарифных смет инвестиционных составляющих затрат.

На период с 1 января по 28 февраля 2022 года тарифы на регулируемые услуги ГКП «Костанай-Су» утверждены на следующем уровне:

на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям тарифы снизятся на 17,5%:

- среднеотпускной тариф - 105,49 тенге/м3 (без НДС), снижение на 22,3 тенге/м3,

- для населения – 56,43 тенге/м3 (без НДС), снижение на 11,9 тенге,

- для предприятий, занимающихся производством тепловой энергии – 68,96 тенге/м3 (без НДС),

- снижение на 14,6 тенге/м3, для категории прочие потребители – 204,18 тенге/м3 (без НДС), снижение на 43,2 тенге/м3,

- для бюджетных организаций – 538,51 тенге/м3 (без НДС), снижение на 113,9 тенге/м3;

на услуги по отводу и очистке сточных вод тарифы снизятся на 20,1%:

- среднеотпускной тариф – 94,35 тенге/м3 (без НДС), снижение на 23,7 тенге/м3,

- для населения 43,92 тенге/м3 (без НДС), снижение на 11 тенге/м3,

- для категории прочие потребители – 121,17 тенге/м3 (без НДС), снижение на 30,5 тенге/м3,

- для бюджетных организаций – 680,26 тенге/м3 (без НДС), снижение на 171 тенге/м3.

"В своей деятельности ДКРЕМ руководствуется всегда достижением баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, - говорится в сообщении. - Также сообщаем об открытости и прозрачности обратной связи с населением, каждый потребитель или заинтересованное лицо может обратиться в ДКРЕМ в случае возникновения каких-либо вопросов. Мы находимся по адресу: г.Костанай, улица Гоголя, 177 "А" (4 этаж), телефон 8 (7142) 54-11-52".