Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили на традиционном брифинге в РСК по эпидемиологической ситуации и уровне вакцинации в регионе. Область остается в «зеленой» зоне, динамика заболеваемости стабильная, уровень ее невысокий.

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- 23 декабря зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из которых 10 зафиксировано у детей. По населенным пунктам распределение такое: в Костанае - 20, Костанайском районе - 6, Рудном - 5, в остальных городах и районах - единичные случаи, - сказал заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - В последние дни количество случаев COVID-19 держится в области стабильно на уровне - от 35-ти до 45-ти.

По словам второго спикера, и. о. заместителя руководителя управления здравоохранения Алии БЕКЕНОВОЙ, специальные инфекционные койки в области загружены на 16,9% - из 1 400 мест в стационарах заняты 237, на 300 карантинных койках сейчас находятся 29 человек.

С 1 февраля прошлого года (начала прививочной кампании) в области два компонента вакцины получили 327 697 человек, или 64,8% от подлежащего вакцинации контингента. С 22 ноября 2021 года началась ревакцинация, которую прошли 27 193 человека.

Первым компонентом вакцины Pfiser привито 4 390 человек, в том числе 75 беременных, 775 кормящих женщин и 3540 детей и подростков. Вторым компонентом - 1151 человек, в их числе 17 беременных, 151 кормящая мать и 983 подростка.