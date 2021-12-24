35 Дедов Морозов и 35 Снегурочек собрались сегодня, 24 декабря, возле городского акимата. Причина в том, что сегодня в Казахстане - единый день проведения президентских ёлок.

В Костанае с утра было холодно, поэтому торжественное мероприятие провели за полчаса.

В 11 часов к акимату подъехали 32 автомобиля, украшенные гирляндами, у некоторых на крыше были декорации новогодних подарков. Выйдя из машин, Деды Морозы и Снегурочки прошли к акимату и под музыку из колонок выстроились в две колонны (Снегурочки впереди, Деды Морозы позади).

- По многолетней традиции в эти предновогодние дни по всей стране проходят елки от имени президента Казахстана, - обратился к ним известный в Костанае шоумен, депутат гормаслихата Евгений СОТНИКОВ, выступивший в роли главного Деда Мороза. - На них награждают трудолюбивых умников и умниц, которые целый год упорно трудились и показали лучшие результаты в творчестве и спорте.

- В этот день 116 самых талантливых детей нашего города будут поздравлены в преддверии Нового Года, 16 из них - участники президентской елки, то есть дети из социально незащищенных семей (сироты, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, из малообеспеченных и многодетных семей и т. д.), - рассказал заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ. - Они получат ценные подарки: поздравительные открытки от имени президента РК, планшеты, сладкие подарки и книги «Волшебное перо птицы Самрук». Также в рамках президентской елки пройдет традиционное поздравление школьных лидеров - призеров и победителей интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов. 100 самых талантливых школьников города получат грамоты от имени акима города, ценные подарки и новогодние кульки.

Он добавил, что традиционная торжественная президентская елка сегодня проходить не будет в связи с эпидимеологической ситуацией в регионе, поэтому 32 автомобиля с Дедами Морозами и Снегурочками отправились передавать подарки лично в руки.

Отметим, что новогодние персонажи были в масках и перчатках.

Для безопасности проведения мероприятия сегодня с 9 утра до 12 часов дня было ограничено движение автотранспорта по ул. Пушкина на участке от ул. Баймагамбетова до ул. Дулатова. С двух сторон стояли автомобили дорожной полиции, возле городского акимата также контролировали полицейские.

Фото Андрея СКИБЫ