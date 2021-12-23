Мероприятие состоялось сегодня, 23 декабря, на площади перед областным акиматом. На церемонии собрались несколько сотен костанайцев, которые буквально обступили артистов со всех сторон.

Сама церемония оказалась крайне лаконичной - несколько творческих номеров, выступление Деда Мороза со Снегурочкой и поздравление от главы города. Речь последнего, к слову, была крайне идеологически выверенной.

- Уходящий год был полон событий, самое главное, это год 30-летия независимости, - обратился к собравшимся аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. - За эти годы мы показали мировому сообществу, что наша страна вошла в 50 развитых стран мира. Я думаю, что Костанай внес свой вклад в этот процесс. Сегодня мы зажигаем огни главной ёлки города и даём старт всем новогодним мероприятиям по встрече 2022 года. Я желаю вам достатка, чтобы мы встретили новый год с хорошими пожеланиями, поздравили друг друга. Это хороший семейный праздник. Я желаю вам благополучия и здоровья! Спасибо.

Не успел аким города покинуть импровизированную сцену, как его окружили артисты ДК "Мирас" и ансамбля "Карнавал". Всего в концерте участвовали больше сотни артистов. По словам организаторов, к празднику готовились 2 недели.

- Ледового городка в этом году не будет, зато мы установим, помимо главной, ещё 2 елки, - рассказал "НГ" замакима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ. - Центральная ёлка размером 22 метра, а ёлки в мкрн. Аэропорт и на бульваре молодёжи по 11 метров каждая.

В роли деда Мороза в этом году выступил старшеклассник из СШ №2 Костаная Данил Рябчинский. Дед Мороз вместе со Снегурочкой поздравили детей и зажгли огни ёлки.

- Мира и добра желаю, пусть вам этот новый год, только счастья принесёт! - поздравил костанайцев дед Мороз. - Пусть будет щедрым новый год, на мир и радость не скупится, чтоб всем желаньям вашим сбыться! Нет на свете слов прекрасней: с Новым годом, с новым счастьем!

Дед Мороз и Снегурочка попытались быстро покинули праздник, но им не дали этого сделать. Сказочных персонажей обступили дети, которые только и успевали меняться друг с другом местами, чтобы сделать фото на память.

А костанайцы расходиться не спешили, они продолжали слушать выступление артистов, водили под музыку хороводы.

- Я пришел сюда весте с одногруппниками и друзьями, - рассказал студент 2-го курса КРУ им Байтурсынова Мади ТОЛЕГЕН. - Мы сюда пришли специально, смотрели концерт с самого начала. Выступления не понравились, а потом наша компания организовала большой хоровод, чтобы поднять костанайцам настроение. Сам новый год буду праздновать в кругу семьи - с родителями и двумя сёстрами.

Многие костанайцы пришли посмотреть на зажжение ёлки вместе с маленькими детьми.

- Я с работы зашла за дочкой в садик и сразу сюда на площадь, - говорит Нуржамал САТМУХАМБЕТОВА. - Ёлку зажигали эффектно, с салютом. Дочка на День независимости впервые увидела фейерверк, ей понравилось. Поэтому очень обрадовалась яркой ёлочки. Дома мы свою ёлку ещё не успели поставить. Поэтому не хотим отсюда уходить. Здесь ещё ростовые куклы, она от них без ума.

- Мы пришли сюда с сыном, ему 8 лет, и дочкой, ей скоро пока нет трёх лет, - добавляет Руслан САГУМБАЕВ. - Нам шоу понравилось, хоть мы его наблюдали со спины, со стороны акимата. Зато фейерверки и ёлку хорошо разглядели. А потом весте с сыном слепили маленького снеговика.

Около часа костанайцы провели на площади, пока организаторы не выключили музыку и не начали собирать аппаратуру. А жители города ещё долго ходили вокруг ёлки, выбирая правильный ракурс для фотографии.

Фото Ксении РЕБИК

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