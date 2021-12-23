По словам главы МЧС, пожарный несёт службу не каждый день, а министр работает круглосуточно, передает Informburo.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ответил на вопрос о справедливости оплаты труда главы ведомства и рядовых подчинённых.

Он сообщил, что его зарплата составляет около 1 млн тенге. Эту сумму, как и зарплаты других министров, определило правительство.

"Что касается моих подчинённых, действительно, зарплата на сегодня довольно низкая. Но с учётом той работы, которая была проведена в последние годы, мы можем сказать, что по достижению 2023 года зарплата наших сотрудников, не только МЧС, сотрудников всей правоохранительной системы, будет приравнена к 80% должностных окладов сотрудников КНБ", – сказал он.

Слишком большой разрыв (1 млн у министра и 140 тысяч тенге у пожарных) Ильин объяснил часами работы и ответственностью.

"Если разбираться конкретно, пожарный не несёт службу каждые сутки, иногда работает через два-три дня. Министр же несёт службу круглосуточно – 24 часа в сутки. И ответственность у министра не меньше, чем у рядового пожарного", – сказал он.