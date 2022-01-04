Творится у нас так потому, что все эти проекты, реформы спускают сверху и никого не спрашивают

Помнится, вице-министр финансов РК сообщал о планах правительства рассчитать налог на роскошь в 2022 году и разработать проект. Но не тут-то было. Через некоторое время министр финансов Еруслан Жамаубаев отметил, что пока актуальности в этом вопросе нет. Я предполагаю, что «денежные мешки» нажали на власть и она попятилась назад.

И неразбериха не только в этом вопросе. Чего стоит чехарда в установлении порога достаточности при снятии пенсионных накоплений. Дошло до смешного. Долго не могли разобраться, кто же принял такое решение - сам пенсионный фонд или все-таки правительство. Ведь понятно, что улучшить свои жилищные условия и так смогли те, у кого большие пенсионные накопления, а значит достойные зарплаты и меньшие социальные нужды.

Или возьмем гримасы жилищной реформы. По всей стране, в том числе и в Костанае, народ не спешит принимать новшества. А вот в столице умудрились создать и зарегистрировать два ОСИ в одном и том же доме.

А как относиться к заявлению председателя Нацбанка Ерболата Досаева на заседании правительства 10 ноября? Рост инфляции он объяснил ростом зарплат. Получается, чтобы остановить инфляцию, надо снизить зарплаты работающим? Тогда давайте пенсии и пособия тоже урежем. Видимо, других путей правительство не знает. А их много. Это развитие своего производства, установление предельных цен, повышение налога на сверхприбыль и введение того-же налога на роскошь. Но болашаковцев этому не научили.

Возмущает меня, когда власти, оправдывая рост цен, говорят, что это сопоставимо по уровню роста с мировыми трендами. Возьмем подсолнечное масло. Семечки подсолнуха мы выращиваем сами, масло из них давим тоже сами - и причем тут Америка? Или ввели запрет на экспорт картофеля, моркови, крупного и мелкого скота с целью стабилизации цен. Однако ввод его в действие отложили на месяц. Для того, чтобы бизнес вывез остатки? И чем тогда стабилизировать цены?

Вот объявили предварительные результаты переписи населения. Многие начали возмущаться, потому что перепись не проходили (в том числе и я). Власть не придумала ничего умнее, как объяснить, что ничего страшного нет. Все данные есть у госорганов. Позвольте, а зачем тогда ее проводили? Ответ напрашивается сам - надо было отмыть (растащить) 9 млрд тенге.

Творится у нас так потому, что все эти проекты, реформы спускают сверху и никого не спрашивают: выгодно или нет? под силу ли? разумно ли? Делай и все тут. Да чиновники на местах никогда и не будут возражать. Они четко усвоили правило - только тот имеет право руководить, кто умеет подчиняться.

Вот по таким заповедям и живет наша власть. И будет жить еще лучше. В ноябре был принят бюджет на 2022-2024 годы, по которому на внедрение непонятной фактурно-балльной шкалы госслужащим только в 2022 году выделяется 44,4 млрд тенге. Надо понимать, что это на повышение зарплат?

А в декабре СМИ сообщили - по данным Бюро Национальной статистики РК, уровень бедности, то есть доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (34 302 тенге в 2021 г.), в третьем квартале 2021 года составила 5,3%. В первом квартале было 4,5%,

Вот так и закончился этот год наполненный непонятными действиями власти.