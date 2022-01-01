На прошлой неделе премьер-министр РК Аскар Мамин вернулся к теме импортозависимости. Казахстан, мол, обеспечивает себя продуктами питания на 85%, и оставшиеся 15% страна «закроет» к 2023 году.

Задача патриотическая – обеспечивать себя своей продукцией. Только под лозунги о нацинтересах мы отдаем эти интересы в руки ближайших геополитических соседей: Китая и России. Одни только китайские кредиты на казахские прорывные (понты) проекты, исполнением которых занимаются китайские же подрядчики, чего стоят. А нахождение Казахстана в объятьях Евразийского экономического союза? Хрустальные мечты об открытии 170-миллионного рынка, о котором нам рассказывали на ночь, разбиваются о твердь бдительного Россельхознадзора, который работает по принципу выпускного клапана. Догадайтесь, в чью пользу.

Прибавьте сюда утильсбор, сыгравший на удорожание техники и оборудования. Причем, более дорогая, но более эффективная техника из дальнего зарубежья подорожала сильнее. Между тем самые передовые технологии именно там, на далеком Западе. Сама Россия на импорт новых технологий в сельском хозяйстве тратит в 10 раз больше средств, чем зарабатывает на экспорте таких технологий.

В 2019 году в России затраты на инновации в АПК составили 50 млрд рублей. В Казахстане, в том же 2019 году – 1,7 млрд рублей (приводим в одной валюте, чтобы было понятнее). По сути отсталая в аграрных технологиях Россия, в сравнении с теми же Нидерландами или Германией, вкладывает в инновации примерно в 30 больше, чем Казахстан. А мы со своим утильсбором ещё более увеличиваем этот технологический отрыв.

Ещё момент. Не так давно процент субсидирования техники, что из стран ЕАЭС, что из более отдаленных государств, выровняли. То есть, ранее субсидии на западную технику были выше из-за более высоких ценников. Теперь процент возмещения равный, чем очень гордятся в российском агропроме, о чем сообщают в официальных пресс-релизах, мол, лоббировали этот вопрос последние пару лет и наконец-таки решили. Каким образом Мамин&Ко думают нарастить производительность в сельском хозяйстве и победить импорт, отсекая отечественных фермеров от самых передовых технологий? При этом затраты на импорт продуктов питания ежегодно растут (их рассмотрим позже).

А импорт продовольствия был и при СССР. Причем импортировали даже 40-45 млн тонн зерна, которого производили, казалось бы, достаточно. Хромала производительность. К примеру, в относительно успешные для советского сельского хозяйства годы – с 1965-го по 1970-й - каждый занятый в сельском хозяйстве Казахстана кормил всего 13 человек. Его «коллега» в Нидерландах – 60 человек, в США – 80 человек, а работник АПК в Швейцарии кормил 100 соотечественников. Рекордные урожаи зерновых, получаемые в СССР, кроме «идеологического» экспорта в дружественные страны, уходили на кормление малопродуктивного скота. Уже тогда корова в Дании давала 5 700 кг молока, тогда как буренка в Казахстане – всего 1 800 кг, то есть в три раза меньше. При этом в Дании коров было 2,1 млн голов, а в Казахстане – 3 млн голов.

Помнится, в 2017 году в стране принимали программу развития АПК на 2017–2021 годы, по которой производительность труда в отрасли должна была вырасти в 2,5 раза. Конкретно обозначалось: «Индекс производительности труда в сельском хозяйстве к уровню 2015 года (в 2017 году – 112%, в 2018 году – 118%, в 2019 году – 196%, в 2020 году – 228%, в 2021 году – 267%).

Что имеем «по факту»?

В 2017 году производительность труда к уровню 2015 года – 108,4%, в 2018 году – 111,9%, в 2019 году – 111,8%, в 2020 году – 117,5%. Данные за 2021 год пока не опубликованы. То есть планировали повысить на 267%, а приподняли только на 117,5%? Кто-нибудь знает, для чего вообще пишутся эти (сказки) госпрограммы?

"Мир фэнтези из госпрограмм /Так поразил меня, /Что Гарри Потер рядом с ним – /То полная… скукотища".