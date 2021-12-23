Закон в том виде, в котором его отправили на подпись главе государства, не защищает оказавшихся на улице животных, передает Informburo.kz.

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Что случилось. Зоозащитники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой наложить вето на закон "Об ответственном обращении с животными", который сегодня, 23 декабря приняли в сенате парламента. Обращение подписали зоозащитные организации из 13 городов Казахстана.

Что не так с этим законом. Изначально к работе над законопроектом привлекли зоозащитников, юристов, изучивших мировой опыт. Однако при обсуждении в парламенте привлечение юристов и зоозащитников было лишь формальностью. У них не было возможности ознакомиться с финальной версией и высказать замечания, в то время как некоторые несогласованные с общественниками нормы кардинально изменили проект в худшую сторону.

"Мы полагали, что работа над эти законопроектом может послужить прекрасным примером конструктивного взаимодействия гражданского сектора с госаппаратом в свете объявленной концепции "слышащего государства". В итоге тот вариант законопроекта, который был принят в сенате, при всех его несомненных плюсах, содержит несколько критических норм, которые сводят на нет основную идею – защиту животных", – говорится в обращении.

Убийство бездомных животных. Зоозащитники подчёркивают: огромное опасение вызывает норма статьи 15 о том, что умерщвление животного допускается (как следует из той же статьи, даже негуманно) в случае, когда животное представляет угрозу нарушения общественного порядка. Сам закон, который должен быть направлен на защиту животных, содержит термин "умерщвление" десятки раз.

"Понятие "общественный порядок" на практике может трактоваться самым широким образом. Сегодня это часто выливается в то, что, к примеру, лежащую в общественном месте собаку (возможно, домашнюю), не проявляющую никакой агрессии к людям, не отлавливают гуманно с целью поиска хозяев или дальнейшего определения судьбы, а расстреливают на месте, часто в присутствии детей", – отметили авторы обращения.

Страдания животных. В итоговую версию закона не вошло указание на то, что животные способны испытывать не только физическую боль, но и иные страдания, что в настоящее время признано наукой, прописано в аналогичных законах зарубежных стран и что зоозащитники сами наблюдают ежедневно.

Подмена понятий. Мажилисмены без обсуждений с гражданским обществом изменили определения "безнадзорные" и "бродячие животные". Теперь бродячим животное могут определить субъективно – по усмотрению сотрудника службы отлова акимата.

"Мы, защитники животных, работаем по случаям нарушения закона службами отловов по всему Казахстану, и как никто другой знаем, что по предложенным формулировкам, допускающим субъективное суждение, можно убить практически любую собаку, включая владельческую", – поясняют авторы обращения.

Уход от ответственности. Мажилисмены "жестокое обращение" определили только как умышленное деяние. Таким образом, от ответственности будут освобождены виновные с другими, помимо умысла, формами вины – при преступной небрежности, халатности и преступной самонадеянности, тогда как наказывать надо любых виновных за жестокое обращение и убийство животных, считают зоозащитники.

Земля для приютов. Одним из самых ожидаемых изменения было законодательное решение вопроса определения категорий земель, предоставляемых приютам и реабилитационным центрам для животных. Общественным приютам нужна гарантия, что они не будут лишены земельных участков, как это часто происходит на практике. Изначально нормы по земельным участкам для приютов были инициированы и поддержаны депутатами, но затем без обсуждений отозваны. Вопрос с землями остаётся открытым, а значит, по сути нерешаемым на практике.

Почему это важно знать. Новый закон о защите животных очень нужен стране, разработать его поручил президент Касым-Жомарт Токаев в своём послании 2020 года. Но принятие закона в существующем виде не только не поможет улучшить ситуацию, но напротив, существенно ухудшит её для животных. Будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Это станет разочарованием для всех зоозащитников и неравнодушных к проблемам животных граждан Казахстана, а также для международного сообщества.