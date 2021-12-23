В Уральске подошел к завершению чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин.

Айдос Арапов в единственном числе будет представлять Костанайскую область в финале чемпионата Казахстана по боксу / Фото из архива «НГ»

Эти соревнования стали историческими - впервые в истории победители и призеры определяются в 13-ти весовых категориях. За награды чемпионата и путевки в национальную сборную Казахстана вели борьбу 212 боксеров из всех регионов республики, среди которых победители и призеры молодежных первенств мира и Азии, участники прошедшего в конце октября - начале ноября чемпионата мира, не завоевавшие в Белграде (Сербия) призовые места.

Сегодня, 23 декабря, на ринге, установленном в уральском «Теннисном центре», состоятся финальные поединки. В число финалистов пробился и мастер спорта РК из Костанайского района Айдос Арапов, выступающий в весовой категории до 57 кг и тренирующийся под руководством Александра Бебнева.

Арапов стал единственным представителем Костанайской области, пробившимся в полуфинал чемпионата Казахстана. Его соперником за выход в финал был боксер из Жамбылской области Бейбарыс Жексен, являющийся бронзовым призером чемпионата Казахстана 2020 года и чемпионом Азии 2019 года среди молодежи. Костанаец уверенно провел свой полуфинальный поединок, однако судьи отдали победу жамбылскому спортсмену, с чем категорически не был согласен тренерский штаб сборной Костанайской области во главе с заслуженным тренером РК Сапобеком Мукушевым. После поданного костанайской стороной протеста решение о победителе полуфинального поединка было пересмотрено, и сегодня Айдос Арапов встретится в бою за золотую медаль с Оразбеком Асылкуловым из Акмолинской области.

Финальные бои будут транслироваться в прямом эфире, начало трансляции на телеканале «Qazsport» в 13:00.