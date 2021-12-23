Система умеет отличать агрессивную манеру вождения от бытовых ситуаций, передает Informburo.kz.

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Яндекс Go запустил в Казахстане систему мониторинга манеры вождения во время заказов. Она позволяет предостерегать водителей от опасных манёвров и возможных аварий.

Водительское приложение будет следить за показаниями акселерометра с телефона или планшета. Система зафиксирует все агрессивные манёвры: резкий старт и торможение, многократную смену полос, несоблюдение дистанции.

Если такие манёвры фиксируются регулярно, водитель получит уведомление о проблеме с манерой вождения. За систематические нарушения алгоритм может временно ограничить водителю доступ к заказам сервиса. Если водитель не исправится, доступ будет закрыт навсегда.

Система умеет отличать агрессивную манеру вождения от бытовых ситуаций. Например, если водитель возьмёт телефон или планшет в руку, это перемещение не будет оцениваться системой как нарушение поведения на дороге.

Ранее сервис запустил мониторинг скорости автомобилей, выполняющих заказы.