Налоговый контроль нельзя осуществлять таким образом, заключили в правительстве, передает Informburo.kz.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил отозвать письма Комитета госдоходов с данными Ashyq, которые получили предприниматели, сообщает НПП "Атамекен".

Решение принято 22 декабря на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса. Тугжанов поддержал позицию палаты предпринимателей о неправомерности таких методов.

"После многочисленных жалоб от предпринимателей на письма о том, что количество пробитых чеков и количество людей, прошедших через Ashyq, не соответствуют друг другу, заместитель председателя правления палаты предпринимателей вынес проблему на заседание МВК. В ходе разбирательства выяснилось, что письма не являются уведомлениями или извещениями, а значит не имеют обязательной нормативной основы, так как налоговый контроль осуществляется только в форме налоговой проверки или иных формах госконтроля. Ералы Тугжанов дал министерству финансов поручение отозвать все отправленные в адрес предпринимателей письма", – говорится в сообщении НПП.

Органы госдоходов начали сравнивать число сканирований QR-кода Ashyq и количество выданных чеков в заведениях. В Костанайской области и Алматы индивидуальные предприниматели получили письма из налоговой службы, в которых говорится, что количество выданных клиентам чеков не совпадает с данными системы Ashyq. НПП "Атамекен" посоветовала не предпринимать никаких действий предпринимателям, получившим письма Комитета государственных доходов.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заверили, что персональные данные из приложения Ashyq не попадают в государственные органы. Хранятся лишь количественные данные о чекинах, чтобы определять "лидеров" и "аутсайдеров" проекта.

"После того как АО "НИТ" приняло Ashyq на сопровождение, с учётом мнения общественности и пользователей социальных сетей мы пересмотрели основные бизнес-процессы. При сканировании QR-кода ИИН пользователя не сохраняется в базах данных, то есть Ashyq не владеет информацией, заходило ли конкретное лицо в конкретное заведение. Физически данные не хранятся, соответственно, не могут передаваться. Мы храним лишь количественные данные о чекинах", – заявили в министерстве. - "Количество чекинов предоставляются как владельцу бизнеса, так и санитарно-эпидемиологическим службам. Эти же данные есть на сайтах акиматов. Касательно писем представителям бизнеса от КГД – рассылка не была согласована с МЦРИАП и тем более – никакие персональные данные МЦРИАП не предоставлял."