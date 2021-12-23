ДТП произошло 20 декабря, около 18.40, в Джангельдинском районе. На пересечении улиц Мауленова и Кулжанова 62-летний водитель за рулем автомобиля «Volkswagen Polo» сбил 14-летнюю местную жительницу. Водителем оказался директор местной школы им. Ш. Уалиханова.

Фото очевидцев

- По результатам освидетельствования у водителя выявлена легкая степень алкогольного опьянения, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту ДТП ведется расследование, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что пострадавшая девушка была доставлена в Джангельдинскую районную больницу.

- Диагноз: ушиб мягких тканей правой ягодичной области, испуг. Девушка была обследована и отпущена домой. Повреждений и травм нет, - рассказали в пресс-службе.

В управлении образования Костанайской области отметили - если того потребуют правоохранительные органы, отдел образования Джангельдинского района отстранит директора от работы на время судебных действий в соответствии со статьей Трудового кодекса ст. 48, п. 2, пп. 6.

- Также вопрос будет рассмотрен отделом образования на совете по этике, - добавила руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА.