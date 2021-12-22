Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ сегодня, 22 декабря, на брифинге в РСК рассказал о социально-экономическом развитии города в 2021 году. По его словам, несмотря на пандемию, большинство показателей выросли.

- По итогам 11 месяцев произведено промышленной продукции на сумму 934,7 млрд тенге, что на 478,9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, - зачитал доклад аким. - В 2021 году на строительство и реконструкцию домов, инженерной коммуникации и инфраструктуры выделено 8 млрд 650 млн тенге. В рамках госпрограммы "Нурлы жер" мы строим 7 домов по ул. Восточной. Для многодетных семей выделены средства на закуп 22 квартир на сумму 245 млн тенге. Ведутся работы по газификации микрорайонов 22, 23, 26, 27 28, 29. А также проведено водоснобжение к домам в поселке ФЗО. На средний ремонт дорог потратили 135 млн тенге, уложено асфальта площадью 16,5 тыс. кв. м. Установлены 272 фонаря по 10 улицам - это освещение подходов к подъездам и социальным объектам. Установлены 22 детские и спортивные площадки. Был проведен капитальный ремонт школы № 18, текущий ремонт трех школ.

В следующем году в Рудном планируют строительство трехх скверов, облицовку фасадов многоквартирных жилых домов, проектирование детсада на 320 мест и школы на 900 мест.

Журналисты в первую очередь спросили, когда в Рудном по примеру Костаная начнут субсидировать автобусные перевозки. Напомнили о судебном решении, согласно которому акимат обязан разработать механизм компенсации.

- Да, действительно, мы сейчас должны определить в Рудном социально значимые маршруты, - ответил аким. - Перевозчик действительно судился с нами, чтобы получить субсидии, но они суд проиграли. Мы этим вопросом сейчас занимаемся. Мы вынесли на рассмотрение вопрос по тарифам. На следующий год по свободному остатку бюджета будем закладывать субсидии. Что касается устаноки валидаторов в автобусах - мы обсуждали этот вопрос. С перевозчиками работу провели, предложили с января заняться установкой. Были переговоры с представителями ТОО "Alem Pay". Думаю, в начале следующего года будет более ясно, как решится этот вопрос.

- Рудный одолели крысы, об этом пишут читатели. Вы в курсе? И что предпринимаете в этой связи? Связано ли это с тем, что в городе много невывезенного мусора? - спросила журналистка Александра СЕРГАЗИНОВА.

- Да, был такой случай в instagram. Мы выезжали на место комиссией. Провели дезинфекцию. Был такой факт в 9-этажном доме по ул. Ленина. Там была проблема с мусором, но сейчас эта проблема решена.

- Вы, когда пришли на должность, начали активную борьбу с мусором и несанкционированными свалками. Сейчас эта борьба притихла. Как обстоят дела? - спросил корреспондент "НГ".

- Проблема сохраняется. ТОО "Экотехсервис" обслуживает 12 контейнерных площадок, а ТОО "Ажар" - 120 площадок. Нормы накопления ТБО мы разработали, но Минюст их не принял. Они ссылаются на изменения Экологического кодекса. Теперь заново разрабатываем. Сейчас депутаты должны будут рассмотреть новый тариф на вывоз мусора. В перспективе мы за счет экономии бюджета планируем благоустроить контейнерные площадки: сделать подъездные пути, установить камеры видеонаблюдения. Работа системная.

Корреспондент "НГ" попросил прокомментировать судьбу цементного завода, который уже около года не работает. Как объяснил Испергенов, руководство предприятия ищет 1,5 млрд тенге в качестве оборотных средств, чтобы заново запустить производство.

- Они хотели объявить себя банкротом, но они должны Сбербанку большие деньги, -пояснил Испергенов. - Вопрос с банками решается. Акимат Рудного, как мог, уже поддержал этот завод. Но это частное предприятие.

- У вас сегодня должен быть прием граждан. Тем, кто записался, сказали, что вы уехали на брифинг. Люди записались за месяц до встречи, а отменили ее в последний момент. Не противоречит ли это концепции слышашего государства? - спросила Сергазинова.

- Да, действительно люди записались. Я попросил заместителя Дениса Петрухно провести встречу. Если люди не удовлетворены, я могу завтра или послезавтра провести с ними встречу. Вопросы, по которым они обращались, будут проработаны.

Последний вопрос задали о городском пляже. О необходимости его создания рудничане говорят уже давно. Власти в ответ обещают разработать ПСД на строительство и благоустройство.

- Вопрос актуальный, - признал Куандык Испергенов. - Мы начали подготовительные работы, занялись обрезкой деревьев. Планируем в 2022 году ПСД завершить. Зависит все от финансирования. Бюджет на три года утвержден. Если есть экономия, мы с нее берем. Но мы на эти деньги много чего делаем. Кстати, там же не только пляж нужно разработать. Нужно берег очистить. Сейчас мы благодаря проектам ERG сделаем набережную возле пляжа, а потом уже займемся самим пляжем. Это вопрос не одного дня, будем работать!

Фото Георгия ГОВОРОВА