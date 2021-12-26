Заглядывая на день-два в санаторий «Сосновый Бор», я не упускаю возможности встретиться с отдыхающими, выяснить, как изменилось их мнение о пандемии, какие новые средства применяют люди для укрепления здоровья. Конечно, большинство на полную мощь использует лечебно-оздоровительные процедуры, которые предлагает санаторий, и «священную корову» фармацевтики - таблетки и микстуры. И мне очень хочется посоветовать им: на каждый чих не бегите в аптеку.

Человечество за миллион лет эволюции вышло из испытаний с уникальным организмом, который сам себя оздоравливает, чистит внутренние органы, регулирует все процессы. В основе нормальной деятельности лежит активная работа кровеносной системы. Кровь оздоравливает сосуды, разносит по всему телу строительный материал для новых клеток, а отжившие клетки выводит из организма. Правда, оживляется этот процесс при активном движении крови, то есть при физических нагрузках. Нет движения - организм не сможет обеспечить себя необходимой энергией, будет работать вполсилы. К тому же слабый кровоток способствует отложению в сосудах жировых бляшек и ядер конденсации, что весьма чревато большими проблемами для здоровья. Так что надо не изменять природе, наши предки в каменном веке или догоняли зверя ради мяса, или убегали, чтобы не стать закуской для хищников.

Задавались вопросы по занятиям в зале. Я понимаю, если у человека врачебное предписание для восстановления здоровья, тут как бы выбора нет. Но проводить все занятия в вонючем, пропахшем потом спортзале - значит не уважать свой организм. Ведь цель занятий, особенно у взрослого человека, - оздоровить организм, насытить его кислородом. Что практически невозможно под крышей. К тому же выработка любой энергии у человека происходит через окислительно-восстановительные реакции, то есть непременным присутствием кислорода. Так что место занятий выбирайте сами.

Из зала шли вопросы о пользе скандинавских палок. Конечно, польза есть, если вы будете ими толкаться и загружать плечевой пояс. Лежебоки утверждали, что бег вреден для позвоночника. Ну, во-первых, никто не предлагает двигаться прыжками, это действительно ни к чему, а вот усвоить трусцу можно элементарно.

На встречу пришли люди с неслабым весом, и их интересовало, как можно похудеть. На этот вопрос когда-то исчерпывающе ответил Геннадий Хазанов. Ведущий позавидовал его приличному внешнему виду и спросил про диету. «Конечно, диета у меня есть, и главное в ней - вовремя закрыть рот!»

Действительно, из воздуха калории не приходят. Ищите баланс: сколько съел, столько и сожгите на пробежке. Тогда не понадобится отказывать себе во вкуснятине, а еда - это одно из трех удовольствий в жизни, не стоит себя обеднять.

Одна пожилая женщина, вздохнув, сказала, что все мои советы для молодых. На этот случай у меня был джокер в рукаве - 94-летний Леонид Васильевич Дячков. Он поведал, что полтора года назад правнуки подарили ему «скандинавки», за это время похудел на 27 кг!

Так что заняться своим здоровьем никогда не поздно. И, что особенно важно, не прибегая к лекарствам. Движение заменяет многие лекарства.