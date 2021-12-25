Весь год в Казахстане проводились мероприятия в честь 30-летия независимости страны. Я обратил внимание, что, как по написанному сценарию, по всей республике, на всех мероприятиях звучала фраза: «Только благодаря неустанному труду Елбасы мы сбросили цепи колониализма и завоевали свободу».

Первое - свободу никто не завоевывал. Независимость нам «упала» в результате распада СССР. Больше того, мы и брать ее не очень торопились. Казахстан одним из последних среди союзных республик объявил о суверенитете.

Второе - о каком колониализме идет речь? Невысокий уровень хозяйственного развития, разобщенность казахского народа на жузы делало его легкой добычей джунгар. Это и заставило ханов всех трех жузов просить подданства у российской императрицы Анны Иоанновны.

Теперь давайте посмотрим, как жили при том добровольном колониализме. Исстари у казахов скот являлся мерилом богатства. Казахстанский ученый историк Казанбаев в своей книге «История становления и развития этнографии Казахстана XVIII-XX вв.» (Алматы, 2005 г.) пишет: «Только в Акмолинском уезде в течение 1901-1906 гг. количество крупного рогатого скота увеличилось на 22%, а мелкого рогатого скота - на 33%». Заметьте, что это было во время имперского колониализма.

А теперь посмотрим, как обстояли дела при советском колониализме. По данным Национального бюро по статистике, в Казахстане в 1990 году насчитывалось 9,7 млн крупного рогатого скота и 35,6 млн овец и коз. За тридцать лет независимости крупного рогатого скота стало на 1,9 млн голов меньше, а овцеводство потеряло 15,6 млн голов.

У меня складывается впечатление, что наше государство строится на трех сваях. Как можно объяснить, что, утопая в своей нефти, мы не можем обеспечить себя топливом? Почему, имея обширную территорию с разными климатическими зонами, мы завозим картошку из Египта, редиску из Израиля, конину из Уругвая? Почему из-за высоких цен на продукты казахстанцы вынуждены экономить на еде, о чем в ноябре 2021 года сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Денис Чернявский? Почему у нас бизнес диктует свои условия государству и определяет его финансовую политику?

По мне, так я лучше бы жил в колонии, но сытым, чем с пустым желудком в независимой стране.

Теперь от материального перейдем к духовному. В ряду славных имен, внесших значительный вклад в развитие этнографии казахского народа, заслуженно стоит Чингиз Валиханов. Посмотрим, как он начинал. Тот же историк Казанбаев пишет, что в 30-е годы XIX века пограничный начальник области сибирских киргизов полковник М. В. Ладыженский отдал приказ одному из своих офицеров, майору Чингису Валиханову, собирать регулярно и тщательно казахский народный фольклор: песни, сказки, пословицы, поговорки, предания, находить камни и степные развалины со старинными надписями, связанные с ними легенды и т. д. Валиханов аккуратно выполнял приказание. Дело Валиханова успешно продолжил его сын Чокан Чингисович. Следует добавить, что Чокан Валиханов писал: «Как это ни печально, однако приходится признать: покамест мы, казахи, киргизы, народы вневременные. Письменной литературы у нас нет. Прошлое наше запечатлено в легендах, песнях, достанах». Никто не будет отрицать, что с этим справились советские «колонизаторы». Создав передовую систему образования, они обеспечили сплошную грамотность народа. Наше зареформированное образование эту систему разрушило.

Остается одно: ждать обещанного Елбасы рая к 2050 году. Только дожить многим не придется.