Слушание по уголовному делу бывшего сотрудника департамента полиции Костанайской области Руслана КЛЫШЕВА, обвиняемого в убийстве своего одноклассника Ермека Омарова, продолжили сегодня, 22 декабря. В СМУС области допросили двух очевидцев преступления.

Андрей БОГДАНЧИКОВ ночью с 7 на 8 марта был вместе с Омаровым и его другом Игорем Чайкой. По словам свидетеля, Омаров позвонил ему около трех часов ночи и пригласил к себе домой. Потом заехал за ним на своей черной BMW, в которой уже сидел Чайка.

- Мы долго катались по городу, я сидел на заднем сиденье, поэтому прилег и уснул, - пояснил в суде Богданчиков. - Проснулся от того, что меня разбудил Чайка и сказал, что Ермека застрелили. Я спросил: "Где Ермек?" Он ответил: "Лежит возле правого колеса". Мне пришлось вылезти через передние двери, потому что задние были заблокированы. У меня машина простенькая, в BMW я не разбираюсь, поэтому не смог разблокировать двери. К тому же я был в шоке...

Свидетель сообщил, что к тому моменту Омаров не подавал признаков жизни, вокруг головы растекалась кровь. Помочь Ермеку он не пытался. Последнее заявление вызвало многочисленные вопросы от адвоката подсудимого.

- Вы с ними дружили больше 10 лет, вам сообщают, что его застрелили. У вас не появилось никакого движения души, чтобы помочь ему? - придирчиво интересовалась адвокат Гульнара КУЗБАЕВА. - Почему вы просто ушли с места преступления?

- Клышев пошел домой, я увидел, что у него ружье, - ответил Богданчиков. - Я не знал, что у него на уме. Он только что застрелил человека. Может, он сейчас выйдет и меня застрелит? Это же не ослик из леса вышел. Этот человек даже в воздух не выстрелил, а сразу в голову выстрелил, хотя его бы и так никто не тронул.

Адвокат продолжила задавать уточняющие вопросы, она даже получила замечание судьи за давление на свидетеля.

- У вас есть цыганские корни? И кличка Хомяк? - спросила Кузбаева.

Богданчиков ответил отрицательно. Тогда адвокат попросила продемонстрировать переписку в чате Costa Rika, где и произошел конфликт. Во время перепалки Омаров скинул фото мужчины и написал: "Это Андрюха Хомяк, он цыган, ромала, он приедет, с тобой разберется".

При детальном рассмотрении выяснилось, что на фото не Богданчиков.

- И все-таки почему вы так быстро убежали с места преступления? - настаивала адвокат. - Может, вы уносили с собой нож, ружье или другое оружие?

Свидетель вновь ответил отрицательно.

Немало вопросов адвокат адресовала и таксисту М. И. (по ходатайству свидетеля, которое удовлетворил судья, мы указываем только инициалы). В тот вечер он решил подработать, поэтому припарковался недалеко от двух ночных клубов: West и Infiniti.

- Я видел, что напротив стоит черная BMW, - пояснил М. И.. - Из нее вышли люди, я видел три головы. Мне показалось, что это друзья приехали поздороваться, но потом раздался хлопок. Я понял, что это выстрел. Позже увидел мужчину, который заходил в желтые ворота, в руке у него точно было ружье. Потом ко мне направились двое мужчин, один из них вылез через передние двери. Я заблокировался от них в машине, потому что испугался.

По словам таксиста, один из подошедших мужчин, то есть Богданчиков, дергал ручку машины, а Чайка стучал в стекло и просил вызвать скорую. Поэтому таксист разблокировал дверь и стал вызывать скорую. Потом увидел, что Богданчиков уже залез в машину без его разрешения.

- Он стал просить, чтобы я его отвез хотя бы за угол, что он заплатит, - сказал свидетель. - Я отказался - боялся, может, он меня там прирежет. Но он продолжал требовать. Потом к нам подошел тот, кто стрелял и отчетливо спросил: "Что, резать меня приехали? А видели, какой результат получился?"

По словам таксиста, первую фразу Клышева он помнит дословно, вторую - примерно. Потом Клышев ушел. Когда таксист отказался везти Богданчикова, тот пошел пешком.

Показания таксиста вызвали много вопросов участников процесса. Для их уточнения потребовалось пересмотреть допрос М. И. на месте убийства.

В частности, адвоката подсудимого интересовало время, когда произошел хлопок, сколько человек таксист видел до хлопка и после, точное ли у него время на телефоне и во сколько он вызвал скорую. Много вопросов было по поводу того, кто сидел в такси: Чайка или Богданчиков, и кто из них был плотнее, а кто стройнее? Адвокат подсудимого пояснила, что таксист назвал Богданчикова "более плотным". И предположила - возможно потому, что "он уносил с собой под курткой ружье с места преступления". Клышев, в свою очередь, заявил, что в машине таксиста сидел Богданчиков, а сам он, когда говорил: "Вы меня резать приехали?", обращался к Чайке.

Линия зашиты понятна: адвокат пытается доказать, что Омаров с друзьями угрожали Клышеву и реально приехали его убивать, а тот лишь защищался. Этой версии придерживается и сам подсудимый.

Допрос свидетеля продолжается.