В четверг, 23 декабря, ночью на юге и востоке региона ожидается небольшой снег, днем на юге снег и дождь, на востоке и северо-западе снег. На юге и востоке синоптики прогнозируют туман, гололед и низовая метель.

Фото Тимура ГАФУРОВА

Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью на востоке до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 градусов, на севере 23 градуса, на юге - минус 3-8 градусов. Днем 6-11 градусов, на юге - 2 градуса со знаком минус.

В Костанае переменная облачность, днем снег, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 15-17 градусов, днем - 7-9 градусов.

- Такая температура на территории области и Костаная в ближайшие дни обусловлена тем, что ночью с 23-го на 24 декабря ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, - пояснила «НГ» начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - За ним ожидается вторжение полярных холодных воздушных масс.

В пятницу, 24 декабря, на севере снег, низовая метель, на юге и востоке региона туман. Ветер юго-западный с переходом на южный 9-14 м/с, на западе до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, на севере 25 градусов. Днем 13-18 градусов, на севере - 21 градус.

В Костанае переменная облачность, ночью снег, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем 13-15 градусов.

В субботу, 25 декабря, без осадков, на юге и востоке туман. Показания ветра такие же, как в пятницу. Температура ночью 20-25 градусов, на севере 28 градусов . Днем - 15-20 градусов, на севере - 23 градуса.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью 22-24 градуса, днем - 16-19 градусов.