Футболка считается универсальной и практичной одеждой, при этом она есть в гардеробе у каждого человека любого возраста. Востребованы брендированные изделия с нанесенным рисунком, для чего используют разные печатные методы. Перед тем, как купить мужские футболки оптом в Uson, следует ознакомиться с используемыми технологиями. Печати и их особенностями.

Какие способы печати используются?

Для создания рисунка на футболках сегодня применяются разнообразные технологии, которые отличаются скоростью выполнения работ, ценой, расходными материалами и др. К ним относят прямую цифровую, сублимационную и термотрансферную печать, шелкографию и термотрафарет.

Цифровая подходит для маленьких тиражей, она не требует подготовки, а рисунок наносят на ткань прямым способом на специальном принтере. Среди преимуществ можно отметить высокую скорость проведения работ, невысокую себестоимость, получение ярких и четких узоров любой сложности.

Для печати лучше использовать натуральные ткани, так как на них она держится дольше и долгое время сохраняет свой первоначальный вид. Для крупных тиражей подходит шелкография.

Для работы изготавливаются трафареты, причем для каждого оттенка свой образец, а затем переносится на материал и фиксируется термопрессом. К отличительным особенностям шелкотрафаретного способа относят отличное качество, экономичность и долговечность.

При сублимационной печати сначала создают изображение на специальной бумаге, а потом переносят на футболку. Рисунок получается стойким к истиранию и износу с отличной цветопередачей любой сложности.

Футболки пользуются заслуженной популярностью у взрослых и детей, а по ссылке https://uson.com.ua/catalog/futbolka-detskaya/ можно заказать детские по выгодным расценкам любого размера.

Где применяются брендированные футболки?

Футболки с рисунком могут применяться в разных сферах жизнедеятельности, а именно:

элемент корпоративной одежды;

повседневное ношение;

сувенирная продукция в целях рекламы торговой марки;

подарок;

выставки и ярмарки;

спортивные и детские секции.

Кроме футболок, востребованы пакеты с логотипом из полиэтилена, которые можно купить на сайте https://uson.com.ua/catalog/pakety-polietilenovye/ по низкой себестоимости. Они широко используются в качестве упаковки товаров любого назначения. Выпускаются разных типов: майка и банан, отличаются стоимостью, целевым назначением, вместительностью. Особенностями «майки» является приемлемая стоимость, вместительность, надежность и практичность. Имиджевыми считаются пакеты-банан с врезными ручками и стильным дизайном. Они применяются часто в рекламных целях для упаковки подарков, сувениров, корпоративной продукции и др. Это ненавязчивый способ рекламы с целью привлечения новых клиентов и прироста прибыли в кратчайшие сроки.

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