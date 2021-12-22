Церемонию зажжения гирлянды на главной елке возле областного акимата, которая была назначена на сегодня, 22 декабря, отменили в связи с ожидающимся ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Вечером 21 декабря шли последние приготовления / Фото Ксении РЕБИК

- По прогнозам синоптиков, в вечернее время ожидается ухудшение погоды в виде заморозок и осадков, - отметил пресс-секретарь Самат ЖАНДИЛЬДИН. - Церемония зажжения новогодней елки на центральной площади переносится на 23 декабря. Акимат города Костаная приносит извинения и надеется на понимание со стороны костанайцев.

Кроме того, в акимате прислушались к жалобам горожан на неудобное время - люди писали в комментариях в соцсетях, что попросту не успеют приехать с работы вместе с детьми в назначенный час. Поэтому зажжение елки пройдет завтра, 23 декабря, на час позже - в 19.00.