Депутат Мажилиса Галым Амреев предложил создать центр, который будет прогнозировать повышение цен на продукты питания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат уточнил, что цены на продукты растут из года в год, но правительство каждый раз борется только с последствиями каждого скачка цен.

"Единственным выходом является системная работа по прогнозированию цен на сельскохозяйственную продукцию как внутри страны, так и за рубежом. Нам нужен прогноз цен как минимум на полгода-год, только тогда мы сможем сдерживать цены на социально значимые продовольственные товары", - заявил Амреев.

Он сообщил, что сейчас ни одно ведомство не занимается прогнозированием цен, в структурах министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции, агентств по стратегическому планированию и реформам, по защите и развитию конкуренции нет действующей системы анализа и прогнозирования цен на продукты питания.

"Необходимая инфраструктура имеется, решается вопрос финансирования. Однако нет единого центра управления и прогнозирования, нет конкретного плана работы, идет борьба с последствиями после каждого скачка цен, нет ответственности за провалы в работе по сдерживанию цен, то есть некому давать четкие сигналы, когда и что покупать и как решать проблемы", - указал депутат.

Амреев заявил о необходимости создать централизованный прогнозно-аналитический центр АПК с филиалами в регионах.

"Центр должен быть создан в целях интеграции всех госинформресурсов об агропромышленном комплексе страны, создания единой автоматизированной системы сбора и анализа данных о состоянии отраслей и инфраструктуры сельского хозяйства, прогнозирования развития агропродовольственных рынков. Центр должен формировать актуальные отчетные материалы о состоянии отраслей сельского хозяйства, территорий и рынков, проводить интерактивные совещания в режиме онлайн", - уточнил Амреев.