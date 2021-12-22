А говоря про своих критиков, он припомнил слова Геббельса, сообщает Ratel.kz.

На открытии нового перинатального центра аким области Ондасын УРАЗАЛИН ответил на вопросы журналистов о том, как он относится к критике в свой адрес. Глава региона был откровенен и сказал как на духу:

- Если ко мне это персонально относится, то я официальное, должностное лицо… При этом соответственно являюсь публичной фигурой… Не знаю, как всё хорошее, но всё плохое, при желании, можно спросить с первого руководителя. Поверьте мне, со времён фараонов власть никто не любит в большинстве своём. Сидят там… и раньше, в брежневские времена, сидели на кухне и критиковали. Правда, сейчас те, кто раньше критиковали, почему-то с большой ностальгией вспоминают брежневские времена… Поэтому, в любое время, в любом обществе всегда найдётся н-ое количество людей, которые очень критически относятся… чтобы ты ни делал хорошего. Всё равно будут говорить, что власть плохая, сякая и прочие дела. Я таких называю - агрессивное меньшинство, которое хочет повлиять на пассивное большинство. Позитивно настроенное. Ну, понимайте, как хотите… я не про ЛГБТ-сообщество. Я просто параллели провожу… Поводов, чтобы возбудиться этому агрессивному большинству, бывает много. Может быть, у него собственный комплекс неполноценности… у некоторых количество подписчиков от этого зависит… Ну, мели Емеля, твоя неделя. Чтобы показать себя, проще, конечно же, на акима области выступить… К сожалению, я многих не вижу. Может быть, потому что слишком большой и толстый.

Власть должна быть под пристальным вниманием, она всегда критикуема…Если критика в мой адрес нормальная и конструктивная, я говорю: примите меры, устраняйте проблему. Если обливают грязью, ну, как ещё приснопамятный ГЕББЕЛЬС говорил: облили человека грязью, всё равно отмываться ему. В таких случаях я говорю: дайте соответствующее разъяснение и не ввязывайтесь ни в какие перепалки и не вздумайте судиться, слишком много чести. Все мы когда-нибудь сдадим должности. И вот тогда, когда будут переходить на личности, разговор будет другой. А сейчас - положение обязывает быть терпимым,- сказал аким Актюбинской области.