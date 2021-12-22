Владельцам общественных туалетов государство будет доплачивать с 1 января
Министр культуры и спорта РК приказом от 10 декабря 2021 года утвердил Правила субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов, сообщает Zakon.kz.
Фото: Акимат Нур-Султана
Решение о доплате будут принимать специально созданные комиссии при акиматах.
Владелец туалета для получения компенсации должен предоставить:
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Копии учредительных или иных документов, подтверждающих, что он предприниматель.
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Копии документов, подтверждающих право собственности или владения туалетом.
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Копии документов, подтверждающих право собственности или владения земельным участком, где установлен туалет.
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Заявку установленной формы.
После принятия положительного решения владельцу туалета ежемесячно будет выплачиваться 83 300 тенге.
Как оформить доплату, можно посмотреть здесь.
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