Занятия в стенах школы отменили в Костанае и области
22 декабря 2021, 07:38 | Общество
В областном центре в среду, 22 декабря, занятия для учащихся всех классов первой смены пройдут в дистанционном формате. Такое решение в отделе образования было принято в связи с погодными условиями. Утром в Костанае термометры показывали 0..+1 градус, шел снег с дождем.
Также занятия для учащихся первой смены с 1 по 11 класс перевли в школах Лисаковска, Аркалыка, района Б. Майлина, в Наурзумском, Костанайском районах, в Денисовке, Сарыколе и Мендыкаре. В Узункольском районе четыре школы 22 декабря будут учиться в штатном режиме, остальные 16 дистанционно. Подобная ситуация и в Алтынсаринском и Федоровском районах - часть школ занимаются в обычном формате, другие - дистанционно.
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