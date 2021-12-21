8 случаев и темп прироста 0,01% - Хроника пандемии в Костанайской области
За понедельник, 20 декабря, в регионе зарегистрировано 8 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,01%. Днем ранее было выявлено 16 заболевших, темп прироста был на уровне 0,03%.
Иллюстративное фото financoff.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 3, Рудный - 2, в Аулиекольском, Костанайском районах, Лисаковск по 1 случаю.
Все 8 пациентов обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 7 с симптомами заболевания, 1 случай бессимптомный.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 092 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 393 человека, в том числе 131 за 20 декабря.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 727 человек (+234), вторым компонентом 325 172 (+586).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 19 декабря в регионе выявлен 1 случай коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 550 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.
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