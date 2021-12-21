За понедельник, 20 декабря, в регионе зарегистрировано 8 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,01%. Днем ранее было выявлено 16 заболевших, темп прироста был на уровне 0,03%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 3, Рудный - 2, в Аулиекольском, Костанайском районах, Лисаковск по 1 случаю.

Все 8 пациентов обследованы по самообращению. Из числа инфицированных лиц 7 с симптомами заболевания, 1 случай бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 20 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 092 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 393 человека, в том числе 131 за 20 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 727 человек (+234), вторым компонентом 325 172 (+586).