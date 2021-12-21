Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе Нацбанка отметили, что монеты из серебра номиналом 500 тенге, из мельхиора номиналом 100 тенге и из нейзильбера номиналом 100 тенге продолжают серию "Обряды, национальные игры Казахстана".

"Тілашар" - особенное событие в жизни каждой семьи. Прежде обычай проводили, после того как ребенок произносил свои первые слова. Сегодня традиция символизирует первый шаг навстречу знаниям", - говорится в сообщении.

На лицевой стороне (аверсе) монет, в центральной части, на орнаментальном фоне расположен государственный герб Казахстана, по окружности - надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, в нижней части - надпись, обозначающая номинал монет.

На оборотной стороне (реверсе) монет - изображения детских рисунков с элементами школьной атрибутики, надпись с обозначением пробы и массы металла, из которого изготовлена монета, год чеканки.

Монеты изготовлены:

из серебра 925/1000 пробы качеством proof, массой 24 грамма, диаметром 37 миллиметров, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук;

из сплава мельхиор МН 25 качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 штук;

из сплава нейзильбер МНЦ 15-20 качеством brilliant uncirculated, массой 11,17 грамма, диаметром 31 миллиметр, номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

"Монеты из серебра, сплава мельхиор и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Монеты из серебра изготовлены с применением технологии нанесения цветной эмали, на монетах из мельхиора применена технология интерференционного радужного покрытия", - уточнили в Нацбанке.

Информацию о дате начала продажи монет пообещали предоставить позднее.