Последняя в этом году ярмарка пройдет в ближайшую субботу, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте городского акимата. Как и предыдущие ярмарки, эта пройдет на территории Сити-центра в районе Казпочты.

Цены на продукцию местные сельхозтоваропроизодители обещают установить на 15-20% ниже рыночных. Начало работы ярмарки в 9.00.