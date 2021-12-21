Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в Костанае
21 декабря 2021, 11:02 | Общество
Последняя в этом году ярмарка пройдет в ближайшую субботу, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте городского акимата. Как и предыдущие ярмарки, эта пройдет на территории Сити-центра в районе Казпочты.
Цены на продукцию местные сельхозтоваропроизодители обещают установить на 15-20% ниже рыночных. Начало работы ярмарки в 9.00.
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